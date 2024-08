L'ospedale di Patti senza stecche, la frattura bloccata con le scatole di cartone

Fare di necessità virtù. È questo, ormai da tempo, il modus operandi che orienta l’agire dei sanitari dell’ospedale Barone Romeo di Patti, spesso costretti ad arrangiarsi sia a causa della cronica carenza di personale medico che dell’insufficienza dei più basilari presidi medicali.

A destare stupore è il recente caso di un giovane di San Piero Patti, giunto in Pronto soccorso con una frattura al perone, a cui è stato immobilizzato l’arto con l’ausilio di alcuni cartoni a causa della mancanza di stecche per l’ingessatura. Legittimo il disappunto del padre del ragazzo; comprensibile il suo sfogo: «Chiedo al presidente Schifani, all’assessore alla Sanità e ai deputati regionali se si può uscire dal Pronto soccorso di Patti con un cartone al posto delle stecche. Preciso che i sanitari non c’entrano nulla, fanno solo sacrifici. Solo due medici di turno e da più di un mese mancano le stecche per stabilizzare gli arti. Mi piacerebbe tanto regalare al presidente o all’assessore il cartone con cui è stata steccata la gamba di mio figlio».

Sulla vicenda sono intervenuti sia il circolo pattese del Movimento Cristiano Lavoratori che “Aretè” (il comitato per la difesa e la salvaguardia del Barone Romeo di Patti). «Non possiamo che restare stupefatti dinanzi alle immagini del paziente a cui è stato immobilizzato un arto con l’utilizzo di alcune scatole di cartone. La vicenda – riferiscono il presidente e il segretario del circolo pattese del Mcl, Nunzio Saturno e Placido Salvo – ha dell’incredibile, ma purtroppo rispecchia in pieno lo stato di difficoltà organizzativa in cui versa l’ospedale Barone Romeo. La carenza degli ordinari presidi medicali è la prevedibile conseguenza dei gravissimi vuoti di organico, che costringono il personale medico e infermieristico a turni massacranti per occuparsi dei pazienti. Nonostante la stagione estiva comporti una crescita esponenziale dell’utenza sul territorio, il Pronto soccorso – proseguono Saturno e Salvo – continua ad essere sguarnito di ben sei unità rispetto alla previsione della pianta organica. Sollecitiamo ancora una volta la dirigenza dell’Asp di Messina a fare il proprio dovere, consentendo la normale operatività dei reparti attraverso l’assegnazione del personale necessario».