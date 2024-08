Sono trascorse poche settimane dall’intensificazione dei dispositivi con Autovelox e Trucam, al fine di effettuare servizi di contrasto contro il superamento dei limiti di velocità, in altrettanti punti della rete autostradale della provincia di Messina ed i risultati non si sono fatti attendere. Sono infatti già 140 le patenti sospese e 4.000 le violazioni accertate per eccesso di velocità; 10.611 i punti decurtati dai titoli di guida.