Conferita la medaglia di Benemerenza al Gruppo Alpini di Messina

Conferita al Gruppo Alpini di Messina, presso l’aula magna dell’Università, la medaglia di Benemerenza “Il tempo della gentilezza” nella classe di “Bronzo”, in occasione del 160° anniversario della CRI Croce Rossa Italiana. L’onorificenza è stata assegnata con la seguente motivazione: “In segno di gratitudine per aver dimostrato spirito di sacrificio ed assoluta abnegazione durante l’emergenza pandemica da SAR-CoV-2 dichiarata con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2020, palesando inoltre alta coscienza civica e morale, in piena adesione agli ideali ed ai principi dell’Associazione della Croce Rossa”. In calce la firma del presidente nazionale Rosario Maria Gianluca Valastro e del segretario generale Cecilia Crescioli. La solenne cerimonia è stata presieduta dalla rettrice dell’Università di Messina prof.ssa Giovanna Spatari e dal presidente del Comitato della Croce Rossa della Città dello Stretto, Antonio Chimicata. Presenti inoltre il presidente della CRI Sicilia Stefano Principato e l’ispettrice delle infermiere volontarie del Comitato Adele Vermiglio. La pergamena, è stata consegnata dalla componente del consiglio Direttivo del Comitato Maria Lembo e ritirata dal capogruppo Giuseppe Minissale, accompagnato dal generale Ilario Ciardi. Il capogruppo Minissale ha dichiarato: “ringrazio la Croce Rossa Italiana di Messina, con orgoglio ho avuto il piacere di ritirare la pergamena a nome di tutti gli Alpini di Messina, che in maniera ordinata e silenziosa, come nella centenaria tradizione dell’ANA Associazione Nazionale Alpini, operano in vari campi del volontariato, in sinergia con altre associazioni, nelle parrocchie e nella cultura. A loro va il plauso della città, mio e dell’Associazione Nazionale Alpini che rappresento”.