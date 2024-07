Paura stamattina sulla A18 Messina Catania - direzione etnea - all'altezza del chilometro 49, a causa di un incidente autonomo: una Citroën Berlingo, per causa ancora in fase di accertamento, si è ribaltata dopo aver toccato il cordolo della semicarreggiata. Nessun danno per il conducente, ma è stato comunque necessario l'intervento della Polizia stradale per ripristinare il traffico. La strada è stata liberata.