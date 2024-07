Recuperati madre e figlio dispersi a Lipari: soccorsi in elicottero dai Vigili del Fuoco

Oggi, intorno alle ore 16, i Vigili del Fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per il recupero di due turisti dispersi nel territorio dell'isola di Lipari. La squadra, proveniente dal distaccamento dell'isola, è giunta tempestivamente per il loro salvataggio e, viste le difficoltà nel recupero, ha richiesto l'intervento dell'elicottero del reparto volo di Catania.

Vista la particolare orografia del luogo, l'intervento è stato effettuato da personale elisoccorritore che, calatosi dall'elicottero col verricello, ha prima imbracato e issato a bordo la donna e successivamente il figlio.

Si trattava di una mamma con il figlio, che stavano facendo un'escursione su una collina di Lipari, in una frazione denominata Lami, e non sono stati più in grado di ritrovare la strada di rientro. Grazie all'utilizzo del cellulare, sono riusciti a chiedere soccorso. Le operazioni di recupero e salvataggio si sono concluse positivamente intorno alle 18:30.