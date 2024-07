Taormina, ruba in casa dell'ex moglie: 34enne arrestato in flagranza di reato

Un trentaquattrenne di nazionalità ucraina è stato arrestato in flagranza di reato per rapina impropria e furto con danneggiamento. L’operazione è stata condotta dal Commissariato di Pubblica sicurezza di Taormina.

I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando i poliziotti, a seguito di richiesta di aiuto al Numero Unico di Emergenza “112” su segnalazione della Sala Operativa, sono intervenuti nell’abitazione della vittima, ex moglie del trentaquattrenne. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che l’uomo si sarebbe introdotto in casa forzando la porta di ingresso e avrebbe sottratto oggetti e denaro contante; sorpreso dalla ex e dalla suocera, non avrebbe esitato a colpire entrambe per guadagnare la fuga. I poliziotti, dopo aver rintracciato l’uomo, sono riusciti a recuperare quanto sottratto. Così come disposto dall’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, l’uomo è stato posto sotto custodia nella Casa circondariale di Gazzi.