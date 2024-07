Improvviso black out sulla via consolare Pompea tra Fiumara Guardia e Sant’Agata. Fuori uso l’illuminazione pubblica. A fare luce in strada e sulla pista ciclabile solo i locali che si trovano a monte e quelli in spiaggia.

Questa situazione sta causando difficoltà ai pedoni che rischiano di essere arrotati nell’oscurità. I residenti chiedono l’intervento immediato di Palazzo Zanca per individuare le cause del guasto