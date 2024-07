Taormina, perde il controllo della Vespa, ferita una 24enne ricoverata al Policlinico di Messina

Incidente autonomo con un ferito grave ieri sera a Taormina.

Una Piaggio “Vespa” che procedeva lungo la via Mario e Nicolò Garipoli, con a bordo due giovani di Letojanni, è finita a terra all’interno della galleria artificiale “Lumbi” schiantandosi contro la banchina per finire poi sull’asfalto, mentre procedeva in direzione valle verso lo svincolo autostradale dell’A18.

Nell’impatto ha avuto la peggio la conducente, una 24enne, che ha riportato politraumi e varie ferite, in particolare al volto: soccorsa dall’ambulanza del “118”, è stata poi trasferita al Policlinico di Messina dall’elisoccorso giunto dall’ospedale “Papardo” e atterrato nell’elipista di Taormina.

La passeggera del motociclo, una 39enne, non ha riportati traumi gravi e ha rifiutato le cure sul posto, riservandosi di recarsi autonomamente in ospedale. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia locale di Taormina per rilevare il sinistro e disciplinare il traffico all’interno della galleria.