Messina, scatta domani la chiusura dello svincolo di Boccetta in vista dell'apertura del Ritiro

La prima uscita utile per chi proviene da Villafranca dunque, per 4 o 5 giorni, sarà quella di Messina centro. Evidenti i disagi e le ripercussioni per tutti gli automobilisti che dovranno allungare il percorso