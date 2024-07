Molestie e minacce alla convivente anche davanti ai carabinieri: arrestato 50enne a Santa Teresa di Riva

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Santa Teresa di Riva hanno arrestato, in flagranza di reato, un 50enne, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della convivente. Nel cuore della notte, a seguito di una telefonata pervenuta al numero di pronto intervento 112, i Carabinieri sono intervenuti in un appartamento nel centro di Santa Teresa di Riva, laddove un privato cittadino aveva segnalato una lite in famiglia.

Raggiunto il luogo indicato, i militari dell’Arma hanno sorpreso un uomo che, in un palese stato di alterazione psico – fisica, stava aggredendo la convivente, minacciandola anche in presenza degli stessi militari intervenuti.

L’aggressore è stato subito bloccato dai Carabinieri che, in stato di arresto, lo hanno condotto in caserma, laddove sono stati sviluppati ulteriori accertamenti che hanno documentato che non si era trattato di un singolo episodio, giacché, precedentemente, i militari dell’Arma avevano effettuato ulteriori interventi, a seguito di analoghi litigi tra i due conviventi, che avevano portato ad aggressioni, atti vessatori, di molestia e minacce da parte del 50enne nei confronti della sua convivente.