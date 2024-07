Messina, assunzioni “congelate”... Che pasticcio al Comune! Basile: "Avviate le verifiche, chiesti chiarimenti formali"

Sono assunti... ma non sono assunti. Dante Alighieri li collocherebbe tra color che son sospesi, perché è un vero e proprio limbo, quello in cui si trovano almeno nove, forse dieci dipendenti del Comune (tra loro potrebbe esserci anche il comandante della polizia municipale), neo-assunti in una delle ultime “infornate” di Palazzo Zanca, ma fermi al palo per un intoppo burocratico di cui proprio i vertici di Palazzo Zanca non si erano accorti. In pratica, pur essendo vincitori di concorso, non potevano essere assunti. O meglio, non potevano essere assunti dopo il 30 aprile. Perché quella data limite? La legge (il decreto legge 113 del 2016) vieta ai Comuni di effettuare assunzioni nel caso in cui i documenti contabili non siano stati approvati entro i termini previsti. Nello specifico, il Comune non ha approvato né il rendiconto né il bilancio consolidato entro il termine del 30 aprile, per cui dal giorno dopo non avrebbe potuto assumere nessuno.

Lo ha ammesso anche il direttore generale, Salvo Puccio, scrivendo ad alcuni dei lavoratori interessati da questo pasticcio: «Questo ente, non avendo provveduto entro il termine predetto all’approvazione del rendiconto e del conto consolidato, riversava nel divieto di assunzione sancito» appunto da quel decreto legge. Le assunzioni potranno diventare effettive, dunque, solo dopo il via libera a quei documenti contabili.