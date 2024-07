Disavventura in Friuli per un messinese: bloccato di notte in ferrata, aveva scordato imbrago per il cane

Un uomo di 34 anni, di Messina, è rimasto bloccato per ore la notte scorsa lungo una ferrata sui Piani del Montasio, perché aveva scordato l’imbrago per il cane ed era impossibile proseguire la discesa. Allertati dal gestore di un rifugio, tra le 22.30 e l’una, i tecnici della stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino e i militari della Guardia di finanza di Sella Nevea hanno raggiunto la zona sotto Forca Vandul, dove si notava una luce che sembrava richiamare l’attenzione. Stando a quanto ha riferito successivamente ai soccorritori, l'escursionista aveva dimenticato in auto l’imbrago per il cane ed era in difficoltà lungo la discesa. Pur non avendo chiesto alcun aiuto, ha ringraziato i soccorritori per essergli andati incontro e, assieme a loro, ha portato a compimento la discesa in sicurezza.