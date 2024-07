Blueferries vara ad Atene la nave Sikania II: nel 2025 entrerà in servizio tra Messina e Villa San Giovanni

Bluferries, società del Polo Logistica del Gruppo FS specializzata nel trasporto marittimo sullo Stretto di Messina, ha presentato oggi ad Atene Sikania II, una nave passeggeri Ro-Ro ibrida di ultima generazione. Questo evento segna un importante progresso nel trasporto passeggeri tra Villa San Giovanni e Messina. Dotata di un avanzato sistema di propulsione ibrido, Sikania II testimonia l'impegno di Bluferries per la tutela ambientale.

Sabrina De Filippis, AD di Mercitalia Logistics, ha dichiarato: «Il varo della nuova nave green di Bluferries rappresenta un passo fondamentale nel processo di rinnovamento della nostra flotta. Con la consegna di questa nave, possiamo vedere il risultato dei nostri investimenti: grazie alla propulsione ibrida consentirà una riduzione del 50% delle emissioni di CO2 e zero emissioni in porto durante le fasi di arrivo e partenza. La nuova nave è frutto di un investimento di 26 milioni di euro, in parte finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Investimenti Complementari al PNRR, e si aggiungerà alle 5 che già operano nello Stretto. Nei prossimi mesi sarà sottoposta a test per entrare in pieno servizio nei primi mesi del 2025».Energeticamente indipendente, Sikania II è equipaggiata con un avanzato sistema di gestione dell'energia. Durante la navigazione, le batterie vengono ricaricate attraverso i motori elettrici, mentre in fase di approdo la nave utilizza un sistema di propulsione completamente elettrico, azzerando le emissioni durante le manovre e le operazioni di carico e scarico. I pannelli solari a bordo forniscono inoltre 25 kW di energia, alimentando tutti i servizi di alloggio della nave. Dopo il varo, lo scafo verrà sottoposto a tre mesi di prove di collaudo nel porto del Pireo, come previsto dai regolamenti RINA. Successivamente, la nave sarà trasferita allo Stretto di Messina, dove entrerà in esercizio all'inizio del 2025, una volta completate le iscrizioni nei registri marittimi. Giuseppe Sciumè, AD di Bluferries, ha aggiunto: «Bluferries rimane all'avanguardia dell'innovazione marittima. La nave soddisfa elevati standard di efficienza e affidabilità, aprendo la strada a un trasporto marittimo più ecologico. Abbiamo in programma di espandere la nostra flotta ibrida e migliorare la connettività tra i principali hub della Sicilia per un trasporto più veloce, affidabile e green».