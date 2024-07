Milazzo, rete idrica colabrodo: controlli a distanza e progetti

Gestione delle risorse idriche, in un periodo di particolare criticità, l’Amministrazione comunale punta a limitare i disservizi e così nella giornata di ieri ha comunicato che, per la prima volta, ha attivato il telecontrollo della fornitura e dei consumi sia per il serbatoio Monte Trino che serve la zona di Capo Milazzo, sia per quello di Botteghelle. Procedure che - spiega l’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo - «consentiranno al servizio idrico integrato di palazzo dell’Aquila di verificare H/24, in tempo reale anche su smartphone, il reale andamento dei consumi idrici ai serbatoi attraverso le sonde installate all’interno delle vasche in modo da intervenire con manovre automatizzate per risolvere eventuali criticità e anomalie sulla rete idrica comunale». L’obiettivo – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo – «è estendere il servizio di automazione e telecontrollo a tutti i serbatoi, impianti di sollevamento e pozzi comunali attraverso risorse da attingere dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021 – 2027«.