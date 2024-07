Tremendo schianto con un furgone a S. Alessio: ciclista 27enne trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina

Grave incidente stradale questa mattina a Sant'Alessio Siculo. Un’autovettura e una bicicletta si sono scontrate sulla Strada provinciale 12 che conduce a Roccafiorita e a subire le conseguenze più pesanti è stato il ciclista, un 27enne di Furci Siculo. Il giovane procedeva in direzione mare insieme ad un amico, quando all’imbocco dell’ultima curva in territorio alessese è avvenuto lo schianto con un veicolo, un Fiat Doblò che viaggiava verso monte, con il ciclista che è finito sul parabrezza mandandolo in frantumi e riportando un grave trauma cranico e facciale.

A prestare i primi soccorsi il medico Enzo Picciolo, referente emergenza-urgenza dell’Asp di Messina, che si trovava a transitare sulla Sp 12 proprio in quel momento: scattato l’allarme è giunta poco dopo sul posto un ambulanza del 118 dalla postazione di Letojanni (senza medico a bordo), che valutate le condizioni del ferito ha deciso di richiedere l’intervento dell’elicottero, arrivato da Catania.