A Stromboli si ferma colata lavica sulla Sciara del fuoco ma è allarme occupazione

Mentre a Stromboli, dove è stata dichiarata l’allerta rossa, sulla Sciara del fuoco si è fermata la colata lavica attiva dallo scorso sei luglio e l’Ingv evidenzia, a seguito del parossismo di ieri, variazioni morfologiche dell’area craterica dove persiste la mancanza di attività esplosiva, sull'isola vi è grande fermento tra le attività turistico - ricettive che parlano apertamente di "tsunami economico» ed invitano il sindaco Riccardo Gullo a continuare nel percorso verso la normalizzazione intrapreso, nei giorni scorsi, con il via libera alle scalate, sino a quota 100, e all’arrivo, contingentato, delle imbarcazioni da mini - crociere da Sicilia e Calabria.

Nell’isola, infatti, fioccano le disdette da parte dei turisti e già una struttura ricettiva ha chiuso i battenti per assenza di clienti, con conseguente licenziamento del personale. "Il rischio - sottolinea Mario Cincotta, storico operatore turistico di Stromboli ed ex consigliere comunale - è che, nei prossimi giorni, perdurando le restrizioni, altre attività prendano una identica decisione, licenziando almeno il 50% della forza lavoro impiegata, circa 500 persone». In una nota indirizzata al sindaco Gullo ha scritto: «Abbiamo bisogno di notizie chiare su come la comunità scientifica e la Protezione civile pensano di operare, in quanto abbiamo il diritto di decidere come fare e cosa fare con le nostre attività perché, dalle nostre decisioni, dipende il lavoro di tante persone. Con la stagione turistica in fase avanzata non si può più perdere tempo, i danni sono già ingenti e non è possibile, per noi operatori turistici, pagare i dipendenti e sostenere le spese correnti senza incassi».