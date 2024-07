Sant’Agata Militello, il Pronto soccorso si prepara a traslocare nei nuovi locali

Al via il trasferimento del Pronto Soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello nei nuovi locali ristrutturati. A partire da oggi, l’impresa incaricata inizierà a predisporre le operazioni che riguarderanno inizialmente gli arredi non essenziali per l’attività del reparto. Fino al pomeriggio di mercoledì 10 luglio il pronto soccorso continuerà dunque a funzionare regolarmente, poi a partire dalle ore 17 di mercoledì è programmato uno stop degli accessi ordinari per consentire il trasloco di tutte le dotazioni strumentali. L’interruzione vera e propria dell’attività dovrebbe essere tuttavia limitata a poche ore, secondo quanto riferitoci dal direttore sanitario dell’ospedale, Nino Giallanza, che ha emesso apposita circolare trasmessa anche alla centrale operativa del 118, e rimarranno comunque sempre garantite le eventuali urgenze di codice rosso.

Nella tarda mattinata di giovedì, completata la ricollocazione delle apparecchiature e riattivati tutti i dispositivi, si prevede che il pronto soccorso possa riprendere la piena funzionalità. Nella stessa giornata dovrebbe esserci anche il sopralluogo del direttore generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì con i vertici sanitari dell’azienda.