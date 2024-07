Taormina, l'ufficio "abusivo" alla funivia: tutti contro Sottile

«Qui abbiamo realizzato un ufficio amministrativo - spiegava il presidente di Asm Giuseppe Campagna, appena installano gli infissi sarà completo». «Ottimo, ottimo», rispondeva soddisfatto il sindaco Cateno De Luca.

Era il 29 marzo, giorno della riapertura della funivia di Taormina dopo due mesi di chiusura per manutenzione, e durante un “tour” nell’impianto vertici e dirigenti della Municipalizzata mostravano al primo cittadino le novità della struttura di Mazzarò. Compreso quel nuovo piano sopraelevato, che di lì a poco avrebbe ospitato la postazione di lavoro del dipendente che, a novembre, ha ricevuto l’incarico di responsabilità e coordinamento dell’unità amministrativa complessa Servizio Funivia. Una struttura che però è stata realizzata senza alcuna autorizzazione del Comune, come emerso a maggio. Adesso Amministrazione e Asm scaricano tutte le colpe sul direttore di esercizio, l’ing. Sergio Sottile, il cui contratto è nel frattempo scaduto e non ricopre più il ruolo.