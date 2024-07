Siccità a Messina: nodi e terapie d'urto

Di fronte a una crisi idrica perdurante, con casi molto più allarmanti in alcune realtà territoriali della Sicilia, in provincia di Messina si stanno approntando strategie e contromisure sia sul breve periodo che in prospettiva. In prima linea, sul “campo di battaglia”, c’è anche l’Ati (Assemblea territoriale idrica) di Messina, che solo di recente ha assunto un assetto organizzativo stabile, dopo un lungo periodo in cui, ad esempio, il personale era in comando da vari Comuni della provincia, mentre adesso ci si è messi in carreggiata con l’assunzione di unità a tempo pieno.

Dal punto di vista gestionale, ha in capo gli adempimenti previsti dalle norme vigenti con, seppur con qualche criticità e difficoltà, legate soprattutto all’affidamento della gestione unitaria del servizio e a un iter ancora in via di definizione. Si pensi alla creazione della newco a cui affidare appunto la cabina di regina mista, pubblico-privata, tappe che dipende innanzitutto dall’esito della procedura in corso, che ha come nuovo termine per la presentazione delle offerte da parte di operatori economici intenzionati a rilevare il 49 per cento della nascitura spa il 10 luglio prossimo.