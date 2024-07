Santa Teresa di Riva: acquistarono una casa popolare 36 anni fa, ma il sì al contratto arriva quando sono morti

Era il 23 luglio 1982 quando un cittadino di S. Teresa di Riva, che viveva in affitto con la moglie in un alloggio popolare del quartiere Torrevarata, chiedeva alla Regione siciliana di poterlo acquistare per continuare ad utilizzarlo. Una richiesta che, per gli appassionati dei numeri, è stata avanzata ben 42 anni addietro.

La sua domanda di cessione in proprietà veniva accolta e gli veniva comunicato che il prezzo di vendita era stato fissato in 533.870 lire, importo che accettava con il pagamento in unica soluzione effettuato il 10 marzo 1988. Così poche settimane dopo, il 20 dicembre di quell’anno, la Regione e i coniugi santateresini stipulavano davanti un notaio di Messina l’atto di vendita dell’abitazione, appartenente al complesso della case popolari di piazza Garibaldi, e si chiudeva la procedura.

Anzi no, perché solo adesso, a distanza di 36 anni, l’assessorato regionale dell’Economia si è ricordato di poter procedere all’approvazione del contratto di cessione in favore di marito e moglie, che nel frattempo sono passati a miglior vita.

Sì, proprio ora, visto che nei giorni scorsi il Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito-Servizio 7 Locazioni e Patrimonio disponibile ha emanato il decreto che approva l’atto di cessione in proprietà dell’alloggio popolare di Torrevarata, con la proprietà pro quota e l’uso in comune delle cose indivise, con esclusione dell’area esterna circostante il fabbricato, che rimane di proprietà della Regione siciliana.