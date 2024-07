Messina, scatta l'accertamento per l'Imu non pagata: sotto la lente anche l'Università

Scattano gli accertamenti per tutti gli Enti non commerciali che si troverebbero non in regola con il pagamento dell’Imu, l’imposta municipale unica, cioè il tributo diretto riguardante il patrimonio immobiliare. Accertamenti che da domani saranno notificati a diversi Enti, tra i quali l’Università di Messina. L’Ateneo peloritano, infatti, non avrebbe presentato le dichiarazioni Imu obbligatorie per gli anni 2020, 2021 e 2022, per un importo complessivo che potrebbe sfiorare i 25 milioni di euro.

Va subito precisato che si tratta di atti obbligati da parte del Comune, sulla base di pareri ricevuti dall’Avvocatura e di sentenze della Corte di giustizia tributaria. Quella più recente, e per certi versi emblematica, è la numero 3456 del 17 giugno 2024. Ha riguardato il ricorso che la Cgil Messina aveva presentato contro Palazzo Zanca. La Corte di giustizia tributaria ha riconosciuto che, nell’attuale disciplina dell’Imu, l’obbligo dichiarativo ha una portata costitutiva del diritto alle agevolazioni tributarie. Ciò significa che, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, l’agevolazione rivolta agli Enti non commerciali non compete. Così recita testualmente la sentenza: «Alla luce del rigoroso orientamento di Cassazione ne deriva che se il contribuente omette la dichiarazione, l’esenzione degli immobili non potrà essere riconosciuta. In aggiunta, va ricordato che, con riguardo a tale obbligo, è intervenuto il legislatore con la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 700)». Per tali ragioni, la Corte ha respinto il ricorso.

La Cgil, nella persona del suo segretario provinciale Pietro Patti, il 13 marzo scorso aveva deciso di ricorrere contro l’avviso di accertamento esecutivo (risalente al 19 dicembre del 2023), avente come oggetto l’Imu non pagata dell’anno 2021, per un importo di 21.159 euro, comprensivo di sanzioni, interessi e accessori.