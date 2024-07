Messina, lo Shuttle Atm bloccato a Torre Faro ma le auto sono regolarmente parcheggiate

La situazione è paradossale. Tutto sembrerebbe in regola - il condizionale è d'obbligo - ma è palese che ci sia una disfunzione e chi di competenza deve prenderne atto. L'ennesima dimostrazione è di questa notte, quando lo Shuttle dell'Atm si è trovato bloccato intorno alle 3 a Torre Faro sulla Circonvallazione Tirrena per una strettoia in un tratto in curva a causa di due auto parcheggiate l'una di fronte all'altra. La cosa curiosa è che entrambe le auto sostano regolarmente negli stalli (uno bianco e uno blu) previsti dal Comune. Inevitabili disagi con lunga attesa e l'intervento di una pattuglia dei vigili urbani che ha dovuto prendere atto di quanto accaduto.