Messina, la scuola non va in vacanza... per lavori

Prima le gare d’appalto e poi i lavori. Ci sono alcune scuole messinesi, di competenza comunale e della città Metropolitana, per le quali sono in dirittura d’arrivo le procedure che dovranno portare alla loro ristrutturazione e, in alcun casi, ricostruzioni.

Si tratta, per quelle comunale, di due edifici simbolo della recente storia cittadina: la Cannizzaro Galatti e la scuola di Mili San Pietro.

Quest’ultima fu protagonista della bravata di tre minorenni che provocarono un incendio che la rese inagibile nel 2016. Da allora gli studenti, e ne sono passati oramai due “generazioni” hanno proseguito gli studi a Larderia con diversi disagi per raggiungere il plesso “tampone” che però non è vicinissimo al villaggio di Mili San Pietro.

La novità adesso è che i fondi necessari per la ricostruzione della scuola danneggiate dalle fiamme sarà ammessa a finanziamento all’interno del Piano operativo Metro plus 2021-27 e ancora più recentemente la giunta ha approvato il documento di indirizzo alla programmazione.