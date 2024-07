Messina, esplode la fogna a Sant'Agata. Incubo domenicale per tanti bagnanti

Decine di messaggi oggi alla nostra redazione per denunciare - in una domenica d'estate - l’incresciosa situazione che già da sabato si è verificata a Sant’Agata: nell’area prospicente la spiaggia è esplosa la rete fognaria, dando vita a un pantano di liquami e relative esalazioni maleodoranti. Nella zona, com’è noto, sono presenti diversi stabilimenti balneari e un ristorante. Quelli che oggi si sono riversati su questa porzione di litorale hanno dovuto attraversare l’enorme pantano e la situazione si è ancor più aggravata quando il parcheggio si è riempito di autovetture che hanno occupato le aree asciutte e percorribili. Alle 14.30 sono intervenute le autobotti per le procedure di espurgo, ma il pantano non è stato prosciugato con inevitabili ripercussioni per i bagnanti.