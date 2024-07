Messina, auto si ribalta sul viale Annunziata: un ferito

Incidente questa mattina intorno alle 10:30 sul viale Annunziata all’altezza dell’incrocio con via Leonardi. Un’autovettura, per ragioni ancora da verificare, si è capovolta durante la marcia in senso mare monti. Il bilancio è di una persona ferita che è stata trasferita in ospedale. Sul posto oltre alla polizia municipale il 118 e anche i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere i passeggeri dell’auto.