Comprarono dalla sorella le quote di 5 immobili a un prezzo stracciato: assolte due donne a Barcellona

Il giudice per l’udienza preliminare Giuseppe Caristia ha assolto due sorelle di Barcellona, Anna Carmela Puliafito e Caterina Puliafito, residenti a San Filippo del Mela, difese dall’avv. Angela Pino, dal reato di circonvenzione in concorso tra esse di persona incapace, per le quali ha ha stabilito il «non luogo a procedere» già nella fase preliminare del procedimento giudiziario. Secondo l’accusa, le due sorelle che sono risultate entrambe innocenti per procurarsi un profitto, avrebbero abusato dello stato di salute mentale di una terza sorella che vive in Puglia, che secondo l’ipotesi iniziale sarebbe stata indotta alla vendita in loro favore delle sue quote di cinque unità immobiliari ubicate a Barcellona e San Filippo del Mela, al prezzo di 10mila euro, determinando così un effetto giuridico a lei dannoso, essendo stato stimato il valore delle quote in 105.643 euro. A denunciare i fatti una congiunta della donna, che nel processo si è costituita parte civile attraverso un amministratore di sostegno fatto nominare successivamente ai fatti.

Ed è emerso che la presunta vittima del raggiro era stata inviata dalle sorelle a Barcellona per regolare le quote ereditate su immobili “avuti” dopo la morte di un fratello delle donne. Quote che per gli immobili in questione erano state stabilite in poco più di 10mila euro. In quella visita, infatti, le sorelle si sono ritrovate da un notaio di Barcellona che – come scrive il giudice nelle contestuali motivazioni della sentenza – «tenuto conto del tipo di patologia sofferta dalla donna, non vi è prova che, allorquando la medesima ha assunto la decisione di disporre del proprio patrimonio, cedendolo per 10.000 euro alle sorelle, era realmente priva di lucidità mentale»; ciò anche «in considerazione del fatto che il notaio, al momento del rilascio della procura speciale a vendere, intervenuto in data 11 gennaio 2023, non ha ravvisato, nella sua qualità di pubblico ufficiale rogante, alcun segno di uno stato di incapacità di intendere e di volere o comunque di una qualche infermità psichica o di un’alterazione dello stato psichico suscettibile di porre il soggetto in uno stato di minorata capacita intellettiva».