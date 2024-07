Pneumatici, controlli serrati della Polizia stradale di Messina

La Polizia Stradale ricorda che guidare con pneumatici non a norma, oltre ad essere pericoloso, comporta anche una sanzione pecuniaria che va da 87 a 344 euro e, inoltre, l’operatore, che rileva tali irregolarità, può disporre al conducente di non proseguire la marcia. Una sanzione ben più grave è prevista, nel caso in cui vengano montati pneumatici di misura diversa rispetto a quanto indicato nella carta di circolazione. In questo caso i trasgressori rischiano una sanzione pecuniaria, che va 430 a 1.731 euro, oltre al ritiro della carta di circolazione e all’obbligo di revisione dell’auto.

Antonio Capodicasa, Dirigente della Polizia Stradale di Messina, al riguardo specifica che “mettersi alla guida con pneumatici lisci, danneggiati, non conformi, espone i conducenti ad un elevato rischio di incidente stradale e costituisce un gesto di irresponsabilità, che si riflette negativamente anche su tutto il sistema della circolazione, di cui tutti noi siamo parte integrante. Inoltre un pneumatico sgonfio produce un inutile danno all’ambiente, in quanto fa aumentare i consumi di carburante fino al 15% e produce un’usura disomogenea del pneumatico, che dovrà essere sostituito precocemente. I controlli confermano, purtroppo, che sono ancora molti i veicoli non in regola; gli strumenti che abbiamo a disposizione, per contrastare questa pericolosa tendenza e per garantire la sicurezza della circolazione, sono una mirata informazione, un’attività di prevenzione, frequenti e mirati controlli, e un approccio culturale al tema, secondo una prospettiva che parli di legalità sulle strade. E’ importante far comprendere, che non si tratta solo di evitare la sanzione pecuniaria, ma in gioco vi è la nostra e l’altrui sicurezza”.