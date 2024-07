Auto nel Po: lui dai genitori senza di lei poche ore prima. Sempre ipotesi omicidio suicidio

Seguendo l’ipotesi dell’omicidio suicidio, senza che però ad ora sia stata individuata una prova decisiva a suffragare la teoria investigativa più accreditata, i carabinieri continuano a indagare a ritmo serrato sulle ultime ore di vita di Stefano Del Re, 55 anni compiuti mercoledì scorso, e Lorena Vezzosi, 53, i coniugi separati, originari del Cremonese ma residenti da alcuni anni a Sant'Arcangelo di Romagna, trovati morti nella loro auto finita nel fiume Po giovedì notte a Casalmaggiore. Ad emergere, proprio questa mattina, un dettaglio che potrebbe anche rivelarsi significativo: giovedì sera, intorno alle 20, Del Re ha fatto visita ai genitori. Sarebbe stato - secondo quanto si è appreso - un saluto rapido: pochi minuti per due chiacchiere e per annunciare al padre e alla madre che stava andando a cena con l’ex compagna.

In casa il 55enne sarebbe entrato solo. Dov'era Lorena? In auto ad attenderlo o, invece, in macchina già morta? E cosa è accaduto prima e dopo? Domande a cui i militari dell’Arma cremonesi, in collaborazione con quelli romagnoli che hanno posto sotto sequestro l'abitazione della coppia nel riminese, stanno provocando a dare risposta, anche raccogliendo una serie di testimonianze, a partire ovviamente da quelle già acquisite dei Del Re.