Messina, il 75enne "suicida" all'Annunziata: indagati per omicidio colposo la compagna e due familiari

C'è una svolta nelle indagini per la morte del 75enne avvenuta il 26 giugno scorso all'Annunziata, un pensionato che secondo la ricostruzione accreditata fino ad oggi si era gettato dal 4° piano di un'abitazione. La svolta è rappresentata dal fatto che dopo gli accertamenti della Polizia e una serie di rilievi effettuati nell'abitazione teatro della tragedia, il pm Giuseppe Adornato ha iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio colposo, probabilmente anche a loro tutela per farli partecipare alle indagini, alcuni familiari dell'uomo. I poliziotti delle Volanti nell'abitazione, nell'immediatezza del fatto, hanno sequestrato parecchi farmaci di cui l'uomo a quanto pare avrebbe fatto uso con regolarità.

Ad essere indagate dal magistrato sono la compagna dell'uomo e due figlie, che sono assistite dagli avvocati Giovanni Caroè e Giuseppe Irrera. Intanto è previsto per lunedì nell'ufficio del magistrato, a Palazzo di giustizia, l'affidamento dell'incarico per l'esecuzione dell'autopsia, che sarà effettuata dal medico legale Daniela Sapienza, scelta come consulente dalla Procura.