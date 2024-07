Rasi al suolo storia e sogni della famiglia Arigò che ha "illuminato" tutte le principali feste di Messina

Ha oltre 100 anni di storia la fabbrica di fuochi d'artificio in cui questa mattina si è verificata un'esplosione che ha causato tre feriti, tra cui uno in condizioni gravissime, nella zona di Bordonaro, a Messina.

L’azienda della famiglia Arigò si estende su un’area di circa 40.000 metri quadrati. Giacomo Arigò, insieme alla moglie Giusy Costa e ai figli Giovanni e Cristina, è alla guida di una realtà fondata nel 1889 e ufficializzata nel 1897.

Sin dalla sua nascita la fabbrica Arigò ha prodotto i tradizionali fuochi pirotecnici aerei e fissi, molto popolari a Messina, dove i fuochisti erano noti come “castiddara” per le loro strutture pirotecniche simili a castelli, ispirate alle facciate delle chiese e dei palazzi storici della città.

In tutte le principali festività peloritane, dalla Vara alla Madonna della Lettera, passando per le feste rionali, l'azienda della famiglia Arigò era in prima fila con i suoi fuochi, l'ultima manifestazione a cui avevano partecipato era stata la festa patronale di Briga marina.