Un incendio di grosse dimensioni è scoppiato da un paio di ore a Camaro. Interessata soprattutto la zona del complesso il Mito. Diverse squadre dei vigili del fuoco sul posto per limitare l’avanzata delle fiamme ma è in corso di valutazione anche la possibilità di sgomberare le abitazioni della zona. Preoccupa la presenza di un grosso serbatoio del Gpl. È stato chiesto l'intervento dei canadair proprio per la vicinanza delle abitazioni.

