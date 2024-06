Messina, da domani notte chiusa l’autostrada fra Rometta e Boccetta

Da domani scatta l’ordinanza con cui viene chiuso al traffico il tratto più vicino alla città della tangenziale. Dalle 22 di domani, per tutte le notti fino al 25 luglio, è prevista l’interdizione al traffico fino alle sei del mattino del giorno successivo. Questo per il tratto che va da Rometta a Boccetta, una ventina di km, solo in direzione Catania. Durante la riunione del Comitato operativo per la viabilità, dalla prefettura era stata avanzata l’ipotesi di poter evitare questa chiusura dell’autostrada durante il fine settimana lungo dal venerdì alla domenica, ma questa soluzione non era compatibile con i tempi di lavorazione previsti per la galleria Telegrafo nella quale verrà allestito un cantiere che proseguirà anche di giorno ma con traffico aperto a corsia unica.

L’unica “concessione” che è stata ammessa dal Cas, almeno in prima battuta, riguarda la domenica. Infatti nell’ordinanza è stato previsto che l’orario della chiusura al traffico nella notte fra domenica e lunedì scatterà non alle 22 ma alle 24. Due ore in più che dovrebbero essere utili a smaltire il consueto traffico di rientro in città che intasa la tangenziale oramai da un decennio per via dei restringimenti “imposti” dalla ricostruzione del viadotto Ritiro.