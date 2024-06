Una Renault Twingo con a bordo 2 giovani stranieri, dopo aver sbattuto contro delle auto parcheggiate, si è ribaltata sulla vial Consolare Pompea, all'altezza del bar Principe. Quasi indenni i due occupanti della vettura incidentata medicati all'ospedale Papardo. Per fortuna il mezzo non ha investito persone. Sul posto la sezione infortunistica della polizia municipale per i rilievi di rito.