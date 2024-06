In mezzo ai 40 mila che hanno illuminato lo stadio Franco Scoglio di Messina per il concerto di Ultimo, si apre uno spazio. Lui le chiede di sposarla e lei dice sì. Poi si inginocchia e le dà l'anello. Lei scoppia in lacrime. Lo indossa, si abbracciano e fermano quell'attimo ballando sulle note di "Quel filo che unisce", la stessa canzone attraverso cui Ultimo ha "presentato" davanti a milioni di persone all'Olimpico la sua "nuova" famiglia.