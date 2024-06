Messina, trasportava un tonno di 30 kg sul motorino. Il pesce distrutto dopo i controlli: era tossico

Trasportava con un ciclomotore un tonno da oltre trenta chili. A fermarlo considerando che il tipo di mezzo di trasporto era del tutto inusuale oltre che inidoneo, è stata in pieno corso Garibaldi una pattuglia dei vigili urbani guidata dal comandante Giovanni Giardina. Sottoposta ai controlli di rito da parte dei veterinari dell'Asp, il tonno è risultato non idoneo all'uso umano per l'alto contenuto di istamine. Ed è stato distrutto in un centro specializzato. L'uomo è stato denunciato.