Per agevolare gli utenti che hanno richiesto esenzioni e riduzione Tari per gli anni 2023 e 2024, il Comune di Messina ha attivato il nuovo portale per il controllo della propria posizione nelle graduatorie degli avvisi.

Il portale, raggiungibile cliccando su questo link, è una piattaforma mobile-oriented, quindi raggiungibile anche dagli smartphone.