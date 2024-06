Un ferito per il quale è stato necessario il trasporto a Cosenza in elisoccorso e due auto coinvolte. È questo il bilancio del sinistro è avvenuto poco dopo mezzogiorno, sulla Statale 18, nei pressi dello svincolo per “La Bruca” di Scalea. Sul posto anche la Polizia stradale, i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e le ambulanze del 118. Al vaglio degli inquirenti la dinamica dell'incidente.

IN AGGIORNAMENTO