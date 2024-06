Incidente stradale intorno alle 14:30 sulla strada Panoramica dello Stretto all’altezza del complesso nuovo Parnaso. Coinvolti uno scooter e un’autovettura; ad avere la peggio uno dei due giovanissimi in sella al mezzo a due ruote. E’ stato necessario l’intervento dell’ambulanza per trasferirlo in ospedale. Il traffico soprattutto in direzione nord risulta parecchio rallentato.

Notizia in aggiornamento