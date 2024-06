Il cadavere di un 82enne è stato ripescato in mare questa stamattina da una pilotina della Capitaneria di Porto. A indagare i carabinieri che stanno indagando sul fatto, per capire cosa sia accaduto e come l'anziano sia finito in mare. Il figlio poco prima aveva presentato ai carabinieri denuncia di scomparsa. Poco dopo qualcuno ha notato il cadavere in mare e ha dato l'allarme.

IN AGGIORNAMENTO