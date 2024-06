La droga della Calabria nei rioni di Mangialupi e Gazzi: 16 condanne a Messina

Si è concluso con 16 condanne, la maggior parte con uno sconto di pena e alcune conferme, il processo d’appello dell’operazione antidroga «Acquarius» sullo spaccio di droga gestito dal gruppo Mazza Ubertalli nei rioni di Mangialupi e Gazzi a Messina. La sentenza è della corte d’appello di Messina che ha rideterminato la pena inflitta per 13 imputati confermando il giudizio di primo grado per gli altri tre. Tra le condanne che i giudici dell’appello hanno rideterminato quella nei confronti di Lucio Mazza che è stato condannato a 15 anni e di Daniele Mazza condannato a 13 anni e 10 mesi, mentre Lorenzo Ubertalli è stato condannato a 14 anni un mese e dieci giorni. Secondo l’accusa c'erano due gruppi, uno più ristretto operante in Calabria, impegnato a rifornire l’altro, più capillare che immetteva sul mercato di Messina ed in alcune località della provincia rilevanti partite di cocaina. La droga, secondo quanto venne fuori dalle indagini della polizia, sarebbe stata nascosta all’esterno delle abitazioni in tombini, canalette di scolo, autovetture abbandonate, anfratti dei muri e rimessa nello stesso posto dopo le cessioni.