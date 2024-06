Stretto di Messina, traversata a nuoto degli atleti del gruppo sportivo paralimpico della Difesa

Dodici atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD) hanno effettuato, per il terzo anno consecutivo, la traversata dello Stretto di Messina partendo da Torre Faro nei pressi di Capo Peloro (ME) e percorrendo a nuoto un tratto di mare di 3.800 metri sino a toccare la sponda opposta sul versante della Calabria. Alla traversata, evento dall’elevato valore morale e simbolico, hanno preso parte anche il Sottosegretario di Stato alla Difesa Senatrice Isabella Rauti - che anche quest’anno ha effettuato la traversata a bordo di un'imbarcazione Jole da otto - e l’Ammiraglio Ispettore delle Capitanerie di Porto Luca Sancilio, Vice Capo del V Reparto Affari Generali dello Stato Maggiore della Difesa. Alcuni atleti, nuotatori esperti, hanno coperto il percorso di 3.800 metri, altri si sono alternati in acqua in una emozionante staffetta, mentre gli ultimi 100 metri sono stati percorsi da tutti i 12 atleti che hanno nuotato insieme affiancati, per simboleggiare lo spirito di gruppo e l’affiatamento che anima tutti i componenti del GSPD. Lo Stretto di Messina è stato così, per il terzo anno consecutivo, il “Teatro” di un’avventura lanciata dal GSPD (costituito nel dicembre del 2014) e di cui ne sono parte quei militari che hanno subito una disabilità durante il servizio. L’evento, organizzato dal V Reparto dello SMD, è stato realizzato in collaborazione con i Presidi di Marina Militare e Capitaneria di Porto locali e, soprattutto, grazie all’ausilio della “ASD Ulysse Nuoto”, associazione sportiva dilettantistica che, già da tempo, organizza e coordina le traversate dello Stretto sia agonistiche che amatoriali.Per la prima volta quest’anno, hanno partecipato anche altre due imbarcazioni da canottaggio, una 8 Jole del Reale Yacht Club Canottieri Savoia (NA) ed una 4 Jole con equipaggio del Circolo Canottieri Mincio (MN) di concerto con la Canottieri Mondello (PA).A similitudine del 2022 e del 2023 la traversata è stata la prima delle due attività di nuoto in acque libere per l’anno in corso; gli atleti del GSPD saranno impegnati anche nella “Barcolana Nuota”, gara di nuoto, riservata ai soli tesserati Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP), che si svolgerà nei pressi del molo storico di Trieste e che precede la settimana di eventi che culmina con la celebre regata velica.