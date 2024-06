Messina, Leanza risponde alle polemiche sull'apporto alla Timbro: "Visione distorta, basta lotte interne"

Prova a stemperare le polemiche l'onorevole Calogero Leanza. Nel Partito Democratico è bagarre, in tanti puntano il dito contro di lui perché nelle sue "zone" elettorali di competenza pochi sono stati i voti per Maria Flavia Timbro, la candidata messinese del Pd. "Non fare male perché è peccato, non fare bene perché è perduto. Proverbi a parte, replico con poche battute alle sterili - anzi dannose - polemiche degli ultimi giorni sui risultati elettorali del Partito Democratico in provincia di Messina. I comuni dei nebrodi nei quali “l’onorevole Leanza è maggiormente radicato” sono stati quelli in cui, numeri alla mano, il Partito democratico ha realizzato i migliori risultati; addirittura decuplicando il risultato della scorsa tornata Europea. Ritengo, pertanto, che questo sia un merito, frutto di lavoro costante sul territorio, presenza e radicamento. La domanda, quindi, sorge spontanea: bisogna concentrarsi sulla lotta per il partito o sulla lotta dentro il partito? Al di là del chiacchiericcio, utile solo, per qualcuno, a fornire una visione distorta della realtà, che minimizza, o addirittura, in modo sconsiderato, esclude l’apporto mio e degli amici con i quali condividiamo questo percorso nel partito, alla candidatura dell’onorevole Timbro, voglio rimarcare la mia piena disponibilità al confronto, in tutte le sedi, a partire dal congresso provinciale, per giungere alle prossime tornate elettorali, in cui, tutti, spero, avranno l’occasione di scendere in campo, e confermare i risultati ottenuti".