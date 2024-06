Le aggressioni nelle scuole a Palermo e Milazzo. Il direttore Pierro: "Oltre 30 da settembre, deterioramento nei rapporti scuola-famiglia"

"I gravi episodi di aggressione fisica a danno di due docenti, a Milazzo (in un Istituto tecnico – economico) e a Palermo (in un liceo Scientifico) sono solo gli ultimi di un lungo elenco di avvenimenti altrettanto deprecabili accaduti in Sicilia e nel resto d’Italia. Il problema è dunque diffuso, tanto da sollecitare nei primi mesi di quest’anno l’intervento del Ministro dell’Istruzione Valditara che ha evidenziato l’importanza di considerare l’istituzione scolastica come parte lesa in casi simili, sottolineando il danno d’immagine subìto": è quanto si legge nella nota inviata dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della Sicilia Giuseppe Pierro. Sono 36 i casi di aggressione scolastica, soprattutto da parte di familiari degli studenti, registrati lo scorso anno e non meno di 30 da settembre ad oggi: "Numeri che meritano attenzione da parte della società intera", ha detto Pierro sottolineando che "si sta assistendo a un deterioramento nel rapporto tra scuola e famiglia".

Il caso "Milazzo"

Il direttore torna quindi sull'ultimo caso di aggressione, avvenuto a Milazzo qualche giorno fa sul quale, ha espresso vicinanza e solidarietà ai due docenti vittime di un loro studente.

"Nella valutazione di questi casi - che pure meritano la giusta attenzione e la ricerca delle ragioni che inducono gli studenti o i loro genitori a compiere tali azioni istintive - il rischio è che si tenda a giustificare atti così deprecabili adducendo motivazioni non accettabili in una società civile. Per nessun motivo si può tollerare l’aggressione sia fisica sia verbale. È bene che si comprenda che la Scuola è lo Stato e chi aggredisce la Scuola, sia essa rappresentata dal Dirigente Scolastico, dai docente e da altro personale al servizio dell’istituto, offende lo Stato", prosegue Pierro. L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia sta segnalando al Ministero dell’Istruzione tutti i casi affinché si possa assicurare agli aggrediti il sostegno che meritano come prevedono le norme recentemente adottate. Ho anche deciso di convocare con urgenza e in via straordinaria un incontro con i rappresentanti del Forags, il Forum regionale delle associazioni dei genitori della scuola della Sicilia, e i rappresentanti dell’organo di garanzia regionale istituito presso l’USR. Si tratta del primo passo di un percorso più profondo di riflessione e sensibilizzazione sul patto di corresponsabilità scuola-famiglia da cui non si può prescindere se si vogliono prevenire conflitti dannosi".