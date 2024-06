Messina: oggi nuovo stop all'erogazione idrica nella zona sud

Guasto a una condotta idrica di grosso calibro nella zona Sud di Messina: Amam ha programmato un intervento di riparazione per oggi, a partire dalle 9. Sarà temporaneamente sospesa l'erogazione dell'acqua negli abitati di Fondo Fucile, Villaggio Aldisio, via Comunale Santo e via Comunale Bordonaro. Previsti aggiornamenti attraverso i canali istituzionali fa sapere l'Azienda meridionale acque Messina, ricordando che rimane sempre attivo il numero di pronto intervento 090.3687711