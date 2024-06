Brutto incidente questo pomeriggio su viale Boccetta, all'altezza della sede del 118. Per cause da accertare, un'auto ha investito una donna che, una volta soccorsa, è stata trasferita in codice rosso al Policlinico (è in prognosi riservata, ma c'è l'ipotesi del trauma cranico). La dinamica è in corso di accertamento da parte della Polizia municipale, ma dai primi riscontri pare che tutto sia nata dal tamponamento dell'auto che poi ha investito la donna.