Paga con dosi di droga il pedinamento di una vittima di usura, arrestato 57enne a Falcone

Carabinieri della Stazione di Falcone hanno arrestato un 57enne per usura, atti persecutori e spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Secondo l'accusa avrebbe assoldato delle persone, pagandole con dosi di droga, per pedinare controllo un uomo che gli doveva restituire un prestito con interessi d’usura del 100 per cento.

Per poterlo controllare meglio il 57enne avrebbe hano installato, illegalmente, un rilevatore Gps nella sua auto per poterne seguire gli spostamenti. Le indagini dei Carabinieri, coordinate dal procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, sono state avviate dopo la denuncia della vittima.

Nei confronti dell’indagato militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip.