Scontro tra due auto nella notte sulla Messina-Catania, muore un uomo di 46 anni

Incidente mortale nella notte sull'A18 Messina-Catania. Intorno alle 2.30, al km 69.200, sulla corsia di decelerazione dello svincolo di Acireale, forte impatto tra due veicoli (una Skoda e una Hyundai Kona). Non c'è stato niente da fare per l'autista della Skoda, il 46enne Salvatore Papa, deceduto sul colpo.

Per consentire le operazioni di soccorso e di rilievo, lo svincolo autostradale è rimasto chiuso fino alle 7 di questa mattina. Sul posto per il rilievi è intervenuto personale della Sottosezione di Giardini Naxos, insieme al Comandante Giovanni Spadaro, nonché ai vigili del fuoco di Acireale, al 118 e al Cas.