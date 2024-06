Liste d’attesa: al Policlinico di Messina richiamati tutti i pazienti che hanno prenotato risonanza e tac nel 2023

Prosegue il piano di abbattimento liste d’attesa definito dall’AOU G. Martino di Messina. In 15 giorni sono stati richiamati 1000 pazienti per visite ambulatoriali; circa il 15% di prestazioni che dovevano essere eseguite nel 2023. Le diverse unità operative hanno messo a disposizione personale dedicato alle operazioni di re-call e ogni giorno si prosegue a chiamare per smaltire la lista di pazienti, circa l’85%, ancora da recuperare. Per l’area radiologica sono già stati contattati tutti i pazienti con esame di risonanza magnetica e TAC del 2023 e si sta adesso procedendo con la lista del 2024. "È significativo evidenziare che, in tale ambito - si legge in una nota dell'ospedale - 216 persone hanno rinunciato ad anticipare l’esame e hanno preferito mantenere la data precedentemente fissata, nonostante l’opportunità di eseguire prima la prestazione". Per quanto attiene la parte chirurgica, su 2312 interventi del 2023 213 sono già stati ricoverati e di questi 52 operati in abbattimento liste di attesa, 650 hanno rinunciato all’intervento e 1449 sono in programmazione per l’operazione.

"Ricordiamo - prosegue la nota - che nello svolgimento delle attività di recupero si tiene conto dei giorni trascorsi dalla data di inserimento in lista d’attesa, delle classi di priorità clinica e, soprattutto per l’attività chirurgica, delle prestazioni per le quali vi è un elevato indice di fuga". Nel piano, che coinvolge in modo trasversale tutte le specialità, sono stati previsti slot aggiuntivi sia dal lunedì al venerdì, sia nel week end. Così come disposto dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana il personale, della dirigenza medica e del comparto sanità, che aderisce al piano abbattimento liste sta lavorando in attività extraistituzionale con prestazioni aggiuntive separatamente rendicontate. “Abbiamo effettuato più incontri coinvolgendo i direttori dei Dipartimenti – afferma la Rettrice Prof.ssa Giovanna Spatari – proprio per condividere la linea da adottare per ridurre i tempi di attesa. È chiaro che si tratta di un tema complesso, in cui entrano in gioco più variabili, ma stiamo cercando al tempo stesso di pianificare attività che possano cambiare alcune modalità di lavoro per favorire una organizzazione complessiva migliore”.