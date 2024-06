Messina, incidente in via Catania: scontro tra due moto. Tre feriti lievi, anche un bimbo

Incidente stradale questa mattina, intorno alle 11.30, in via Catania. A scontrarsi due moto. Feriti i due motociclisti di 54 e 44 anni (per uno la frattura del polso) e un bambino che viaggiava a bordo col papà. Ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia municipale, agli ordini del comandante Giardina. I feriti sono arrivati al Policlinico in codice rosso poi trasformato in verde.