Grande paura a Barcellona a causa di un incendio nel quartiere S. Antonio di Padova, abitazioni a rischio

Grande paura a Barcellona a causa di un incendio in un terreno adibito a deposito di cassette di legno per l'ortofrutta in Via Giovanni Gentile, quartiere Sant'Antonio di Padova. Le fiamme si sono sviluppate poco prima delle 12.30 e adesso si attende l'arrivo vigili del fuoco. Fiamme altissime e colonna di fumo nero, visibile da tutta la città. Paura perché c'è il rischio che l'incendio si propaghi a una palazzina vicina e dei magazzini. Nei pressi anche la sede distaccata di un istituto scolastico.

IN AGGIORNAMENTO